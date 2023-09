Nottingham x Brentford: escalações e onde assistir

Nottingham Forest e Brentford movimentam o meio da tabela da Premier League neste domingo (1). Em partida válida pela 7ª rodada, no City Ground Stadium, as equipes querem reencontrar o caminho das vitórias para ganhar posições e se afastarem da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e no streaming Star+.

Com o objetivo principal de se manter na elite do futebol inglês, o Nottingham Forest quer usar a vantagem de jogar em casa neste domingo para vencer um concorrente direto pela permanência. Mas, a equipe não conquista uma vitória há duas rodadas e está com sete pontos, na 12ª posição.

Além disso, o Nottingham precisa se recuperar da eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa, após derrota em casa para o Burnley.

Por outro lado, o Brentford vem de duas derrotas seguidas e não sabe o que é vencer há quatro partidas. Dessa maneira, os visitantes deste domingo estão na 14ª posição, com seis pontos. Assim, a equipe que ficou em 9º lugar na última edição da Premier League precisa reencontrar as boas atuações para não se complicar na reta final da temporada.

Nottingham Forest x Brentford

7ª rodada da Premier League

Data e horário: Domingo, 1º de outubro de 2023, às 10h (de Brasília)

Local: City Ground Stadium, em Nottingham (ING)

Nottingham Forest: Turner; Aurier, Worrall, Niakhate e Ainia; Sangare e Yates; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Awoniyi. Técnico: Steve Cooper

Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock e Hickey; Jensen, Norgaard e Janelt; Mbeumo, Wissa e Lewis-Potter. Técnico: Thomas Frank

Onde assistir: ESPN e Star+

