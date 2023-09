RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Red Bull Bragantino neste domingo (1/10), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida coloca frente a frente dois times do G4. O Verdão é o segundo colocado, com 44 pontos, e divide suas atenções com a corrida contra o líder Botafogo e o duelo frente ao Boca Juniors, pela Libertadores. Por outro lado, o Massa Bruta está na quarta posição, com 42 somados, e querendo sonhar ainda mais alta no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 18h (de Brasília).

Como chega o RB Bragantino

Para enfrentar o Palmeiras, o Bragantino terá a volta de três jogadores. Aderlan, Helinho e Eduardo Sasha, que cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo e desfalcaram a equipe contra o América-MG. Além disso, quem também pode voltar é o zagueiro Léo Ortiz. Afinal, o jogador, desfalque no último jogo por causa de um estiramento no músculo abdominal, voltou a treinar com o time durante a semana e pode ser a novidade no time titular.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira deve optar por força máxima, com exceção para a possibilidade de poupar o volante Zé Rafael, que deixou a partida contra o Boca reclamando de dores. Além disso, outras mudanças, caso ocorram, seriam no ataque. Assim, Endrick e Luis Guilherme podem ganhar mais chances em novos testes do treinador em busca de uma solução para a escassez de gols nos últimos seis jogos. Afinal, o Alviverde marcou apenas dois gols neste período.

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/10/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Leo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Sorriso, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Fabinho, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luis Guilherme), Artur e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

