Grêmio arruma empate com Fortaleza e dorme na vice-liderança

O Grêmio, se não tem a mesma força fora de casa, ao menos, vai conquistando alguns pontinhos para se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (30), na Arena Castelão, o time gaúcho arrumou um empate com o Fortaleza por 1 a 1 e, assim, conseguirá dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Tricolor soma 44 pontos, superando o Palmeiras por um triunfo a mais. Mas o Verdão ainda entra em campo nesta jornada 25. O Botafogo é o líder, com 51. Já o Leão, dono da melhor campanha do returno, está em oitavo, com 39.

Fortaleza alucinante

O Grêmio teve a primeira chance clara da partida. Suárez, de falta, acertou a trave. Depois, no entanto, o Tricolor não conseguiu acompanhar o ritmo de um Fortaleza alucinante, mesmo com o time reserva. Com volume e intensidade, o Leão foi se aproximando da meta de Grando, seja arriscando de fora da área ou triangulando. No fim da primeira etapa, a recompensa. Reinaldo cortou cruzamento com a mão. Pênalti! Galhardo cobrou e tirou do goleiro Grando. No lance seguinte, o Tricolor, que não jogava bem, ganhou, do céu, ou melhor de Benevenuto, um pênalti sobre Cristaldo. O argentino pegou a bola e a mandou na lua. Que horror! Por que Suárez não cobrou? Boa pergunta para o técnico Renato Gaúcho.

Grêmio tenta de tudo

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio voltou com outra postura, mais agressivo. Elevou sua posse de bola, passou a finalizar mais e arriscou, algo que não houve na primeira metade. As alterações de Renato Gaúcho também contribuíram para a melhora do time. Enquanto isso, o Fortaleza, com os blocos mais baixos, esperou o adversário para sair na boa no contra-ataque. Faltou, porém, caprichar mais na finalização. O Leão parece que cansou. E aí o Tricolor cresce. Reinaldo achou Suárez, que soube tocar na saída do goleiro Fernando Miguel. O Pistoleiro colocou um pouco mais de fogo no campeonato.

FORTALEZA 1×1 GRÊMIO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/09/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Fernando Miguel; Dudu (Tinga, 44’/2ºT), Benevenuto, Tobias e Escobar; Sasha, Pedro Augusto e Crispin (Pochettino, 35’/2ºT); Pikachu (Romarinho, 28’/2ºT), Galhardo (Romero, 44’/2ºT) e Machuca (Calebe, 28’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO: Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Besozzi, 13’/2ºT), Pepê, Nathan (Ronald, 13’/2ºT) e Cristaldo (Galdino, Intervalo); Galvão (Ferreirinha, 32’/2ºT) (Fábio, 44’/2ºT) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Galhardo, 42’/1ºT (1-0); Suárez, 34’/2ºT (1-1)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartão Amarelo: Benevenuto (FOT); Nathan, Besozzi (GRE)

Cartão Vermelho:

