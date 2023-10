Gol de pênalti dá vitória ao Flamengo sobre o Bahia

O Flamengo, com o interino Mario Jorge no comando, esteve longe de jogar bem neste sábado (30/9) contra o Bahia. Mas neste duelo pela 25ª rodada do Brasileirão ao menos o time venceu: 1 a 0, gol de Pedro, de pênalti, no segundo tempo. Assim, segue a sina do treinador Rogério Ceni, agora no Bahia. Desde que se tornou treinador, perdeu os 11 jogos que fez contra o Rubro-Negro. Mas o lance da penalidade, de Gilberto e Bruno Henrique, foi muito contestado pelo Bahia: mesmo com as imagens havia dúvida da força do contato. O Bahia atuou com dez quase todo o segundo tempo: Kanu foi expulso. O público foi muito bom, mesmo com o mau momento do time: 46.472 presentes.

O Flamengo, que não vencia há quatro rodadas, foi aos 43 pontos, com possibilidade de encerrar a rodada de volta ao G4. Já o Bahia se afunda. Parou nos 25 pontos, segue no Z4 e pode encerrar a rodada até quatro pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento.

Fla e Bahia: nervosismo em campo

Apesar de se impor durante toda a primeira etapa (65% de posse), era nítido que o Flamengo estava inseguro e uma pilha de nervos. Errava passes fáceis, falhando na defesa, principalmente Thiago Maia, e foi ineficiente no ataque, com Pedro perdendo oportunidades.

Mas havia boas ideias. Everton Ribeiro funcionou centralizando as jogadas pela direita, virando o jogo e finalizando com perigo. Os dois laterais avançavam com frequência. Wesley, pela direita, foi muito ao fundo, mas os cruzamentos não estavam bons. Ayrton Lucas, pela esquerda, trabalhou bem e sofreu falta em que o juiz primeiramente deu pênalti, mas o VAR confirmou fora da área. Esta falta Pulgar bateu no travessão, na melhor chance do time.

O Bahia, por sua vez, foi perigoso sempre que buscava jogar nas costas de Ayrton Lucas, com Ademir. Teve boas chances, quase sempre em erros de marcação do Flamengo. Três finalizações foram em direção ao gol e Rossi apareceu sempre bem.

Segundo tempo

A expulsão de Kanu logo aos três minutos deixou o Flamengo em vantagem numérica. Pulgar passou a jogar quase como ponta de lança e foi o elemento surpresa, além de responsável pela bola parada. Mandou uma falta que raspou a trave e tentou uma finalização que saiu mascada. Mas seguiu como boa opção ofensiva. Aos dez, numa blitz na área, Gilberto tentou rechaçar, mas acertou Bruno Henrique. Pênalti muito contestado (mesmo com as imagens não dava para ter 100% de certeza se ocorreu contato forte). Confirmada após seis minutos, a penalidade foi cobrada por Pedro. Flamengo 1 a 0 e fim do jejum de oito jogos sem balançar redes (seu 28º no ano, é o artilheiro do time em 2023).

O Flamengo seguiu com espaços. Bruno Henrique obrigou Marcos Felipe a grande defesa; Cebolinha (entrou no lugar de Bruno Henrique) fez boa jogada individual que parou no goleiro do Bahia. Mas, apesar do domínio, o time cedia espaços. Luciano Juba só não empatou por causa de boa intervenção de Rossi.

FLAMENGO 1X0 BAHIA

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/9/2023

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 46.472

Público pagante: 43.393

Renda: R$ 2.268.412,50

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Matheusinho, 21’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Luiz Araújo, 21’/2ºT), Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (Victor Hugo, 44’/2ºT); Bruno Henrique e Pedro (Gabigol, 21’/2ºT). Técnico: Mário Jorge (interino)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Candido (Jacaré, 39’/2ºT); Yago Felipe (Acevedo, 39’/2ºT), Rezende e Thaciano; Ademir (Luciano Juba, 20’/2ºT), Rafael Ratão (Biel, 20’/2ºT) e Everaldo (Gabriel Xavier, 5’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Pedro, pênalti, 15’/2ºt (1-0)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-Fifa)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Cartões amarelos: Thiago Maia (FLA); Rezende, Yago Felipe (BAH)

Cartões Vermelhos: Kanu (BAH, 3’/2ºT)

