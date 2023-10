Juventude vence Criciúma e consolida posição no G4 da Série B

No duelo da parte de cima da tabela da Série B do Brasileiro, o Juventude fez valer o fator casa e derrotou por 1 a 0 o Criciúma na tarde deste sábado (30), em Caxias do Sul, pela 30ª rodada.

Alan Ruschel, no começo da etapa final, anotou o gol solitário no Estádio Alfredo Jaconi e que assegurou o terceiro triunfo seguido dos gaúchos na competição.

Com o resultado, o Papo chega a 53 pontos na classificação e permanece no G4. Já o Tigre estaciona nos 48 somados e vê crescer a distância para o pelotão de acesso.

Os times voltam a jogar no próximo final de semana. Enquanto o Juventude visita o Tombense no sábado, às 15h30, o Criciúma recebe o líder Vitória no dia seguinte, às 18h, no Heriberto Hülse.

O jogo

Logo no minuto inicial, o Juventude balançou a rede com Gabriel Taliari, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. O Criciúma também teve uma boa oportunidade, mas Marquinhos arrematou para fora. Taliari fez novas duas tentativas para os anfitriões, mas a etapa ficou marcada pela pouca qualidade ofensiva de ambos os lados.

O panorama não mudou no retorno do intervalo. David construiu boas chegadas para o Juventude. Em uma delas, avançou pela esquerda e cruzou com capricho para Alan Ruschel abrir o placar. Em outra, David concluiu próximo ao travessão. O Criciúma foi para o abafa na reta final e só não empatou porque o goleiro Thiago Couto fez ótima defesa em cabeceio do zagueiro Rodrigo.

