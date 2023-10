Sporting sofre, mas vence Farense e lidera o Português

O Sporting, por muito pouco não deixou escapar uma vitória que parecia tranquila pelo Campeonato Português. Afinal, neste sábado (30/9), pela sétima rodada, no Faro, contra o Farense, o time da casa teve um expulso logo aos 18 minutos. Com um a mais, o time lisboeta abriu 2 a 0. Mas cedeu o empate e só foi vencer com um gol no finzinho. O atacante sueco Gyokeres, de pênalti e Pedro Gonçalves colocaram os sportinguistas na frente. Mas Matheus Oliveira marcou duas vezes cobrandol falta para o Farense. Contudo, num pênalti, aos 44 da etapa final, Gyokeres, novamente de pênalti, fez o gol da vitória.

Assim, o Sporting está de volta à liderança, com 19 pontos, um a mais do que o Benfica (que na sexta venceu o Porto, que está em terceiro, com 16). O Farense, que foi de uma doação exemplar, tem seis pontos, em 12º lugar. Vale citar que o Sporting foi muito superior. Fechou o jogo com 72% de posse e 25 finalizações, contra oito do time da casa.

Veja aqui a tabela de classificação do Português

Que sofrimento, Sporting!

Favorito, o Sporting foi ao ataque, obrigou o Farense à ficar na defesa e, aos 18 minutos teve a primeira grande chance, quando Gonçalo Silva pôs a mão na bola e foi expulso. Gyokeres cobrou e fez 1 a 0. O curioso foi que Pedro Gonçalves é o cobrador oficial, mas deixou o sueco bater. E, aos 35, Pedro Gonçalves fez um belo gol, após escanteio, mandando um belo arremate a gol. Só que, aos 35, o brasileiro Matheus Oliveira, de falta, diminuiu o placar.

No segundo tempo, a surpresa. O Farense empatou o jogo e de novo de falta cobrada por Matheus Oliveira, uma bomba que bateu na trave de Adán antes de entrar. Depois disso, o Sporting pressionou insistentemente, mas vendo o o goleiro Ricardo Velho fazendo grandes defesas. Porém, aos 44, Edwards fez bela jogada pela direita e foi derrubado na área. Gyokeres bateu e fez 3 a 2. Leões na liderança.

7ª rodada do Português

5ª feira (28/9)

Estrela da Amadora 2×4 Braga

Sexta-feira (29/9)

Benfica 1×0 Porto

Sábado (30/9)

Vizela 2×3 Portimonense

Boavista 2×2 Famalicão

Farense 2×3 Sporting

Domingo (1/10)

Arouca x Chaves – 11h30

Vitória de Guimarães x Estoril – 14h

Rio Ave x Portimonense – 16h30

Segunda-feira (2/10)

Gil Vicente x Casa Pia – 16h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.