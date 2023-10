Gerson não opina sobre Sampaoli e diz que ‘trabalho tem que continuar’

No primeiro jogo do Flamengo desde a demissão do técnico Jorge Sampaoli, o clube venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (30), em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Após deixar o gramado do Maracanã, o meia Gerson agradeceu os serviços prestados pelo ex-treinador e afirmou que o time precisa pensar no futuro a partir de agora.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

“É uma nova etapa. Temos um novo comando. O Flamengo não pode parar. A gente agradece ao Sampaoli e à comissão, mas nosso trabalho tem que continuar. Quem sou eu para falar se funcionou ou não? Tenho todo respeito, carinho e admiração por ele (Sampaoli), por tudo que ele fez por mim. Mas temos que levantar a cabeça e seguir. É uma nova etapa. O que passou, passou. Temos que seguir porque o Flamengo não pode parar”, explicou Gerson.

Ao mesmo tempo, Gerson analisou a partida contra o Bahia e destacou a importância da vitória após alguns tropeços na temporada.

“Foi uma vitória importante, precisávamos ganhar. Empatamos contra o Goiás e depois com o São Paulo. Empate que nos tirou o título. No meu modo de ver, fizemos uma boa partida, mas não conseguimos ser campeões”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.