Internacional x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Na noite deste sábado (30/9), às 21h (de Brasília) Internacional e Atlético-MG se enfrentam no Beira Rio. O duelo é pela 25ª rodada do Brasileirão. Para o Galo, que tem 37 pontos, a vitória o aproxima da turma que briga por vaga à Libertadores. Já para o Colorado, que tem 29 pontos, é bom vencer o jogo para seguir longe do Z4. Este duelo terá uma cobertura especial da Voz do Esporte. E a transmissão começa às 19h30, com um pré-jogo que vai deixar você no clima deste clássico de supercampeões. Christian Rafael está no comando e na narração.