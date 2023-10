Cruzeiro x América-MG: Onde assistir, escalações, arbitragem

Neste domingo (1/10), às 16h (de Brasília), o Cruzeiro receberá o América-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Mineirão e ambos precisam muito da vitória. Afinal, com 29 pontos, a Raposa pode terminar a rodada ainda mais próxima da zona de rebaixamento em caso de tropeço. E o América-MG está na pior. É o penúltimo colocado com 17 pontos e com 94,6% de risco de queda. Portanto, somente o triunfo interessa.

Onde assistir

O Premiere (fechado) transmite para todo Brasil. A TV Globo transmite em canal aberto, mas apenas para Minas.

Como está o Cruzeiro

A principal novidade é a volta do zagueiro Luciano Castán, o que deve dar maior segurança ao setor defensivo. Dessa forma, Castán, que estava suspenso na rodada passada, retoma o lugar que estava com Lucas Oliveira. Outra mudança está no ataque. Gilberto, em má fase, será resguardado. Assim, Zé Ricardo opta por Bruno Rodrigues, que recupera a posição de titular.

Como está o América

A escalação do América é um mistério. Mas, certamente, o time que estará em campo será bem diferente daquele que perdeu para o Vasco. Para começar, o zagueiro Iago Maidana, o apoiador Martinez e o atacante Felipe Azevedo estão suspensos. Além disso, o atacante Varanda foi vetado pelo departamento médico. Em compensação, quatro jogadores voltam de suspensão: Pedrinho, Cazares, Everaldo e Benitez. Com isso, Bustos tem algumas opções. Entre elas, vai decidir se escalará ou não três zagueiros. Enfim, apenas uma hora antes do jogo é que a torcida terá a certeza sobre qual será o esquema.

CRUZEIRO X AMÉRICA

25ª Rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 30/9/2023, 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Wesley, Nikão e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Éder, Danilo Avelar; Rodriguinho, Marlon (Nicolas), Breno, Juninho e Benítez (Cazares); Pedrinho (Everaldo) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

