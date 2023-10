Calleri faz dois, e São Paulo vence o Corinthians de virada em clássico

Vitória são-paulina no Majestoso. Neste sábado, o São Paulo recebeu o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e o campeão da Copa do Brasil bateu o rival em clássico por 2 a 1, de virada. Em partida disputada no Morumbi, Ángel Romero abriu o placar para os visitantes, mas o argentino Jonathan Calleri marcou duas vezes para dar o triunfo à equipe tricolor.

Com o resultado, o São Paulo segue na décima colocação do Brasileirão, mas agora com 34 pontos. Já classificado para a próxima Libertadores, o time de Dorival Jr neste momento está longe do Z4, mas também não está perto do G6. O Corinthians, contudo, segue com 30 pontos e pode terminar a rodada até na 14ª colocação. O Timão está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O clássico começou a mil no Morumbi. Com dois minutos, o Corinthians saiu na frente com Romero chutando de fora da área. O Timão pressionou a saída de bola sao-paulina e recuperou a posse no ataque. O paraguaio arriscou e acertou o canto de Rafael. A partir daí, porém, o São Paulo cresceu. Atrás no placar, o Tricolor passou a dominar as ações e foi melhor no decorrer da etapa inicial. O empate veio aos 39 minutos. Rodrigo Nestor pegou sobra da defesa após escanteio e chutou forte na direção do gol. Calleri apareceu na frente de Cássio e desviou para o gol. Nos acréscimos, aos 46, Calleri virou em linda jogada trabalhada. A bola passou por Caio Paulista, Lucas Moura e Rafinha antes de chegar ao argentino. Ele tocou para Alisson, que cruzou rasteiro. Nestor fez o corta-luz, e Calleri só empurrou para o gol.

Segundo tempo

A etapa final seguiu roteiro parecido com os 45 minutos iniciais, e o time da casa foi quem mais jogou futebol. Mesmo com a vantagem no placar, o São Paulo foi superior ao Corinthians e criou grandes chances de ampliar. Lucas e Calleri foram quem mais levaram perigo ao gol de Cássio. O Timão, que não tinha o recém-chegado técnico Mano Menezes por suspensão, até tentou fôlego novo com entrada de jogadores vindos do banco de reservas, mas não foi páreo para o time do Morumbi.

E agora?

O São Paulo agora só volta a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Brasileirão. O Tricolor encara o Vasco, em São Januário. O Corinthians, porém, antes de pensar no torneio nacional, tem compromisso internacional. Na terça-feira, o Timão enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro tem duelo contra o Flamengo, também no próximo sábado, na Neo Química Arena.

SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS

25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 30/09/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 56.735 torcedores

Renda: R$ 4.165.846,00

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo e Caio Paulista (Welington, 36’/2ºT); Pablo Maia, Alisson (Gabi Neves, 31’/2ºT), Wellington Rato (James Rodríguez, 24’/2ºT), Lucas Moura (Juan, 36’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 31’/2ºT); Jonathan Calleri. Técnico: Dorival Jr

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Maycon, Víctor Cantillo (Renato Augusto, 11’/2ºT), Ángel Romero (Wesley, 17’/2ºT), Gustavo Mosquito (Pedro, intervalo) e Giuliano (Roni, 11’/2ºT); Felipe Augusto (Guilherme Biro, 23’/2ºT). Técnico: Sidnei Lobo

Gols: Ángel Romero, 2’/1ºT (0-1), Jonathan Calleri, 39’/1ºT (1-1) e Jonathan Calleri, 46’/1ºT (2-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartão Amarelo: Wellington Rato, Jonathan Calleri, Lucas Beraldo, Rafinha e Gabi Neves (SAO); Ángel Romero e Gustavo Mosquito (COR)

Cartão Vermelho: –

