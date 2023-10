Xavier pede para torcida do Flu não procurar culpados após derrota no Brasileiro

Lateral-direito do Fluminense, Xavier eximiu o volante Martinelli, expulso no primeiro tempo, de culpa pela derrota para o Cuiabá por 3 a 0, neste sábado (30), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O defensor, aliás, fez um pedido à torcida tricolor.

“Mais uma vez jogamos com menos um. Sabemos como é difícil jogar nestas condições. Sem procurar culpados. O erro é de todos nós. Quando perde, não é por conta de apenas um vilão. Perdemos todos. Cabeça erguida. Não há tempo de lamentar”, apontou Xavier.

Curiosamente, o próprio Xavier tinha sido expulso no último jogo do Fluminense. No entanto, o resultado não foi tão ruim quanto o deste fim de semana. Afinal, com menos um, o Tricolor buscou o empate com o Internacional por 2 a 2, na última quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

“Vamos buscar essa vaga”, decretou o jogador, suspenso, portanto, da decisão contra os colorados.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo duelo de volta da Libertadores. O Tricolor chega à final com uma simples vitória. Já uma nova igualdade leva a série à decisão de pênaltis.

