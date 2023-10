Fluminense, com reservas e menos um, não resiste ao Cuiabá

Com a cabeça na semifinal da Copa Libertadores, o Fluminense perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, neste sábado (30), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Com os reservas, o Tricolor perdeu Martinelli, expulso, ainda na primeira etapa. Sendo assim, não foi páreo para o Dourado.

Agora, o Fluminense permanece fora do G4 do Brasileirão. Cai uma posição e fica, por ora, em sexto, com 41 pontos. Já o Cuiabá ocupa a 11ª colocação, com 32.

Martinelli deixa o Fluminense em perigo

Mesmo com os reservas, o Fluminense não abre mão do Dinizismo. No entanto, a execução está longe de ser um primor e fica distante da forma com a qual os titulares desempenham o tão propagado estilo de jogo. Sendo assim, o Tricolor não teve aquele domínio absoluto de propor o jogo contra um adversário inferior. Os bravos guerreiros que não pregaram os olhos acompanharam um Tricolor sem ideias e ainda mais débil após a expulsão de Martinelli. Em seguida, o Cuiabá começou a gostar do jogo. Deyverson, por exemplo, marcaria de cabeça se não fosse uma defesa magistral do goleiro Rangel.

Cuiabá deslancha

O ritmo da partida não mudou na etapa final. Frágil em todos os setores, o Fluminense fez, então, o técnico Fernando Diniz se esgoelar à toa. O Cuiabá, que já tinha dado inícios do que faria, deslanchou. Logo no início, Clayson inaugurou o placar na Arena Pantanal. Logo em seguida, Deyverson resvalou de cabeça e, Empereur, desafiando a Física, voou e acertou um balaço na cidadela adversária. A partida, de fato, acabou ali. Os cariocas não produziram nada relevante. E o Cuiabá ainda, com muita facilidade, ampliou. Deyverson jogou de volante, desarmou Santos e lançou Cafú. Este, por sinal, rolou para Sobral encerrar o placar.

CUIABÁ 3×0 FLUMINENSE

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/09/2023 às 18h30

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Uendel (Rikelme, 28’/2ºT); Raniele, Mineiro (Sobral, Intervalo) e Lopes (Filipe Augusto, 28’/2ºT; Lacerda (Wellington Silva, 11’/2ºT), Deyverson e Clayson (Cafú, 27’/2ºT). Técnico: António Oliveira

FLUMINENSE: Rangel; Xavier, Braz, Marlon (Neto, 32’/2ºT) e Barbosa; Thiago Santos, Martinelli, Lima e Daniel (Andrade, Intervalo); Fernández (Alexsander, Intervalo) e Yony (Lelê, Intervalo). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Clayson, 11’/2ºT (1-0); Empereur, 18’/2ºT (2-0); Sobral, 41’/2ºT (3-0)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Cartão Amarelo: Empereur, Sobral, Mineiro (CUI); Martinelli, Thiago Santos, Lima (FLU)

Cartão Vermelho: Martinelli, 38’/1ºT (FLU)

