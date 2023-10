Rafinha celebra vitória do São Paulo e diz que vai se aposentar em breve

Capitão do São Paulo, o lateral Rafinha comemorou a vitória do Tricolor neste sábado no clássico com o Corinthians. Após a partida, em entrevista na saída de campo, o camisa 13 disse que a equipe precisava do triunfo depois do resultado positivo depois de alguns jogos ruins. Além disso, o ala também afirmou que o técnico Dorival Jr chamou a atenção da equipe.

“A gente tem que deixar a euforia para o torcedor. A gente vem de maus resultados no Campeonato Brasileiro, mas graças a Deus conseguimos uma vitória na quarta-feira. O Dorival chamou atenção da gente depois da final contra o Flamengo para a gente concentrar no Campeonato Brasileiro. Nosso time é muito forte, claro que é difícil você ter uma final pela frente como a gente tinha, que era a Copa do Brasil, e estar jogando o Brasileiro com toda a força. Graças a Deus conseguimos hoje fazer um grande jogo, saímos atrás. O Corinthians é uma grande equipe, e é clássico, meu velho. Clássico é complicado, têm grandes jogadores do outro lado, a gente sabe, mas foi importante conseguirmos a virada. Tivemos chances para fazer mais gols, mas é isso aí. Parabenizar todo mundo. Agora tem uma semana cheia para trabalhar. Vitória no clássico e segunda vitória consecutiva”, disse Rafinha.

APOSENTADORIA EM BREVE

Aos 38 anos, Rafinha voltou a falar sobre o fim de sua carreira, que está próximo. O jogador reconheceu que momentos como o deste sábado são marcantes, mas que está chegando a hora de dar adeus ao futebol profissionalmente.

“Cara, eu já vivi grandes emoções na minha carreira. A gente brinca, o nosso assessor pede para eu fechar a boca, parar de falar que vou me aposentar, mas é realidade. Ano que vem eu vou parar, sim, está decidido. Mas assim, esses momentos… eu sou um privilegiado, cara. Sou privilegiado de estar vivendo esse momento, jogando no meu time de coração e desfrutando desses momentos assim. Quando o Morumbi está cheio é coisa linda. Todo mundo sabe que é complicado ganhar da gente”, finalizou.

