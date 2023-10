Renato Augusto reclama da arbitragem em derrota do Corinthians

O meio-campista Renato Augusto reclamou da arbitragem na derrota do Corinthians para o São Paulo, neste sábado. Após a partida, o camisa 8 analisou a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e disse que o segundo gol da equipe adversário começou em falta para o time alvinegro. Além disso, o atleta não gostou dos poucos minutos de acréscimos na etapa final.

“Foi falta no segundo gol do São Paulo, saiu acho que saiu a chuteira do Felipe. O segundo tempo foi um jogo mais picotado, o jogo foi parado e a gente chamou o Flávio várias vezes para falar que estava demorando muito para sair uma jogada. Eu entendo que o time adversário tem que segurar um pouco mais o jogo, mas o jogo ficou picotado. Ele só deu cinco minutos de acréscimo. Com tudo que ficou parado, com todas as substituições… Nenhum jogo mais do Campeonato Brasileiro se dá cinco minutos”, analisou.

Renato Augusto, que começou no banco de reservas, afirmou o Corinthians começou bem a partida, mas que cedeu à pressão do São Paulo. O atleta afirmou que agora é hora de virar a chave de olho na semifinal da Copa Sul-Americana.

“Começamos o jogo bem, fizemos 1 a 0 e depois recuamos demais, o São Paulo deu mais volume. Voltamos um pouco melhor para o segundo tempo, ficou um jogo igual, mas picotado. Não conseguimos chegar ao gol. Tivemos um treino somente (com Mano Menezes) na semana. É tentar descansar, e o Mano dar a cara que ele gosta na equipe”, concluiu.

