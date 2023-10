Atlético aproveita Inter dividido em duas frentes e vence no Beira-Rio

Internacional e Atlético se enfrentaram no embalos de sábado à noite no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, melhor para o time mineiro, que venceu por 2 a 0. Os gols em Porto Alegre saíram no segundo tempo, com Hulk e Igor Gomes.

Com o resultado, o Galo sobe uma posição: ultrapassa o Fortaleza e vai para o oitavo lugar, agora com 40 pontos. Já o Colorado permanece na 14ª colocação, estacionado nos 29 somados.

Primeiro tempo

Os donos da casa dominaram a primeira etapa, mas não tiraram o zero do placar. Logo nos minutos iniciais, Luiz Adriano teve a melhor oportunidade da parcial. O centroavante finalizou de fora da área, obrigando o goleiro Everson a salvar os visitantes. O Galo, por outro lado, esbarrou em uma grande quantidade de passes errados. Assim, não teve sucesso nas tentivas de criar chances claras no ataque. Na reta final, o Colorado esboçou nova pressão. Mas faltou capricho por parte de seus homens de frente.

Segundo tempo

Ao ver a necessidade de reagir diante do controle dos gaúchos na primeira etapa, o técnico Luiz Felipe Scolari mexeu no esquema ao optar pela entrada de Igor Gomes na vaga de Pedrinho. Apesar do susto antes do minuto inicial, quando Everson espalmou cabeceio de Igor Gomes, o do Inter, o time de Belo Horizonte melhorou e passou a levar muito perigo ao adversário. Aos 27, Alan Franco completou cruzamento de Edenilson, e Keiller espalmou. Mas, no rebote, Hulk arrematou com uma meia bicicleta: 1 a 0.

Em desvantagem, o técnico Eduardo Coudet colocou alguns titulares, como Valencia e Alan Patrick. Mas o Colorado saiu jogando errado em lateral cobrado no campo defensivo. Assim, Igor Gomes driblou o xará do Inter saiu de frente com o goleiro para concluir rasteiro e selar a vitória do Galo.

INTERNACIONAL 0X2 ATLÉTICO

25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 30/09/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: –

Renda: –

INTERNACIONAL: Keiller; Rômulo (Mallo, 14’/2ºT), Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Gustavo Campanharo (Aránguiz, 24’/2ºT), Bruno Henrique (Alan Patrick, 33’/2ºT) e Gabriel Barros (Maurício, 14’/2ºT); Lucca (Enner Valencia, 33’/2ºT) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

ATLÉTICO: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson (Patrick, 43’/2ºT), Battaglia e Pedrinho (Igor Gomes, intervalo); Pavón (Alan Franco, 16’/2ºT), Paulinho e Hulk (Zaracho, 33’/2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Hulk, 27’/2ºT (0-1); Igor Gomes, 35’/2ºT (0-2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Igor Gomes (INT); Paulinho (CAM)

Cartão Vermelho: –

