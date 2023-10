Volta Redonda vence Botafogo-PB e evita acesso antecipado do Paysandu

Para que o Papão conquiste o posto na Segunda Divisão ainda neste sábado, o Belo não podia perder para o time do Sul Fluminense do Rio. Entretanto, com o resutado positivo, o Voltaço permanece com possibilidades de alcançar a pontuação do Paysandu no quadrangular final, caso a equipe bicolor não some pontos em seus dois últimos jogos.