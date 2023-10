Boa fase do Atlético não ilude Felipão

O Atlético vai subindo na tabela. Neste sábado (30), o Galo do técnico Luiz Felipe Scolari venceu o Internacional por 2 a 0, em pleno Beira-Rio, pela rodada 25 do Campeonato Brasileiro. A vaga na Copa Libertadores-2024 é, portanto, uma realidade para o time carijó. Mas a situação poderia estar ainda bem melhor. Afinal, o Bicudo, no comando do mesmo Felipão, andou derrapando no início de trabalho do comandante.





“Estamos na situação que nos dá a possibilidade de um grupo seleto de Libertadores. Pagamos, então, o preço daqueles jogos iniciais. Por enquanto, estamos só chegando perto. Não muda nada daquilo que eu disse. Perdemos pontos que, principalmente, nos fazem falta e que não vamos recuperar tão fácil”, sublinhou Felipão.

O técnico se refere aos dez jogos sem triunfos do Atlético. Neste período, aliás, a equipe alvinegra se complicou na Libertadores e, depois, não conseguiu tirar a vantagem do Palmeiras nas oitavas de final. No Brasileirão, ficou distante do pelotão de frente.Sobre a partida contra o Internacional, Felipão contou como utilizou suas armas para superar os colorados neste fim de semana.”Vimos que não pararíamos o ímpeto do Internacional com aquele esquema. A bola estava queimando no nosso pé. A equipe deslanchou quando o Edenilson foi para a lateral. Ganhamos no sistema do Coudet (4-1-3-2). Vamos aproveitando os jogadores em alguns sistemas que eles já jogaram. Vou me adaptando aos atletas, e eles à minha forma de trabalhar”, explicou o treinador.

