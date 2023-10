Luiz Adriano reconhece erros do Inter em derrota para o Atlético

Com o foco voltado para o duelo de volta das semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira, o Internacional atuou com uma equipe alternativa diante do Atlético na noite deste sábado (30) pela 25ª rodada do Brasileirão.

Após a derrota por 2 a 0 no Beira-Rio, o atacante Luiz Adriano avaliou o desempenho da equipe gaúcha. Além disso, rasgou elogios ao elenco comandado por Luiz Felipe Scolari.

“Essa equipe que a gente jogou é uma grande equipe. Fizemos um grande jogo, mas erramos duas vezes e eles fizeram dois gols. Infelizmente saímos derrotados por um grande adversário, mas a equipe está de parabéns. Não influencia em nada (para o jogo decisivo da Libertadores)”, comentou o jogador.

Mesmo com reservas, o Inter dominou as ações no primeiro tempo. Contudo, o empate sem gols persistiu até a etapa final, quando, com uma meia-bicicleta, abriu o placar. Igor Gomes deu números finais ao duelo.