Santos x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Santos e Vasco farão um clássico que promete muito neste domingo (1/10), às 16h (de Brasília) pela 25ª rodada do Brasileirão. É um “jogo de seis pontos” que vale demais. Afinal, o Vasco, que vem de três vitórias seguidas, chegou aos 26 póntos, saiu da zona de rebaixamento e seguirá fora do Z4 se vencer ou empatar. Mas o Santos, com 24 pontos, está na zona da degola, em 18º, com 24 pontos. E sairá dela se vencer os vascaínos na Vila Belmiro, que estará lotada e com a massa apoiando (a festa que ela fez no treino aberto deste sábado é prova disso). É ou não é uma decisão?

