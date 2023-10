Derrota em Cuiabá não afeta Fluminense por Libertadores, diz Diniz

Embora derrotado por 3 a 0 pelo Cuiabá, neste sábado (30), o Fluminense promete não se deixar afetar para o jogo da quarta-feira contra o Internacional, pela semifinal da Copa Libertadores. Ao menos, é o que garante o técnico Fernando Diniz, que considera o panorama do mau resultado diferente em relação ao confronto de mata-mata.

De acordo com o treinador, a derrota, com o time reserva, para o Cuiabá acabou explicada de certa forma pela expulsão precoce de Martinelli. Diniz não negou que o Fluminense tenha jogado abaixo do rendimento esperado, mas afirmou que o desequilíbrio numérico fez a diferença para não ter sucesso fora de casa:

“Não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida. O Cuiabá estava marcando alto, mas saímos na maioria das vezes. E a expulsão afetou no resultado do jogo. Jogar com um time mexido, com um jogador a menos, com o calor daqui, ficou muito mais físico e afetou modsa estratégia. Tivemos que mudar o nosso jeito de jogar pois, até o gol do Cuiabá, o jogo estava controlado”.

De volta ao Rio, o Fluminense irá treinar neste domingo e segunda, antes da ida a Porto Alegre, na terça-feira. O jogo contra o Inter é na quarta-feira à noite, com novo empate levando a decisão aos pênaltis. Na ida, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Inter, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.