Renato elogia atuação do Grêmio no empate com o Fortaleza

O empate com o Fortaleza fez o Grêmio ultrapassar, ainda que provisoriamente, o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão. Com 44 pontos, o Tricolor ainda pode ver os verdes tomarem sua frente ao fim da rodada, mas a equipe seguirá no G4 de qualquer maneira. Afinal, só um entre o time de Abel Ferreira ou o Bragantino (que se enfrentam neste domingo) poderá ultrapassá-lo em caso de vitória.

Até por isso, o técnico Renato Gaúcho analisou positivamente o empate no Castelão. De acordo com ele, o Grêmio não apresentou um grande futebol, mas mostrou poder de reação após sair atrás e somou um ponto importante. Ele ainda fez provocações, embora sem citar nomes, falando sobre o bom momento do Tricolor no Brasileirão:

“Não jogamos tão bem assim. Mas esse ponto se hoje foi importante e vai fazer diferença lá na frente. Hoje, o Grêmio é o segundo colocado e, portanto, até o próximo final de semana está garantido no G4. Mas muita gente não consegue enxergar isso. Talvez, se o Grêmio estivesse brigando para não cair, uma ou outra pessoa estaria mais satisfeita. O Grêmio no G4 incomoda muita gente, esse é o problema”.

Grêmio ainda não vence fora de casa

Embora o empate possa ser visto como um bom resultado, ele manteve uma escrita negativa para o Grêmio. O Tricolor não ganha fora de casa há exatos três meses, quando bateu o Bahia por 2 a 1. Renato Gaúcho reconhece que o time precisa render melhor como visitante, mas também exaltou o jogo ofensivo de sua equipe, mesmo em partidas longe da Arena.

“Precisamos melhorar um pouquinho o desempenho fora de casa. No jogo, tivemos altos e baixos, da mesma forma que o Fortaleza. Falta intensidade fora de casa, sim, mas vamos analisar o outro lado. Estão vendo apenas um lado da moeda. Alguém consegue observar como a gente joga? O quanto ofensivo é o time do Grêmio, com muitos jogadores que não têm característica de marcação? Como eu gosto da bola, de jogar para frente, buscar o gol é um risco que a gente corre. Para mim, é muito fácil tirar dois atacantes, colocar dois jogadores de marcação, mas aí não teríamos intensidade”, afirmou.

