Clube divulga estado de goleiro holandês que quase morreu em campo

O RKC Waalwijk divulgou informação sobre o estado de saúde do goleiro Etienne Vaessen, que saiu de campo inconsciente neste sábado (30/9), durante jogo do Campeonato Holandês contra o Ajax. Dessa forma, de acordo com a direção do clube, Etienne “teve uma boa noite” e apresenta boa recuperação. O jogador, de 28 anos, passou por vários exames, inclusive tomografias.

“Gostaríamos de pedir que deem a ele e à sua família tempo e descanso. Desejamos muita força a Etienne e a todas as pessoas ao seu redor. Esperamos vê-lo novamente no clube em breve”, diz a nota do RKC.

Goleiro é reanimado após choque de cabeça

Etienne desmaiou ao bater com a cabeça numa dividida com Brian Brobbey, do Ajax. Foi aos 38 minutos e o RKC perdia por 3 a 2, em casa, no estádio Mandemakers, em Waalwijk. Assim, Etienne caiu desacordado e o árbitro interrompeu a partida. Dez minutos depois, o juiz decidiu encerrar o jogo. Afinal, não houve melhora e a equipe médica precisou até reanimar o jogador e retirá-lo de campo. Os socorristas usaram uma proteção para que o público não visse o atleta.

“Quando estava sendo retirado (do estádio), ele recobrou a consciência, mas não sabia onde estava”, disse o diretor do RKC Waalwijk, Frank van Mosselveld.

Solidariedade nas redes sociais

Logo após o encerramento do jogo, o Ajax postou mensagem em solidariedade ao goleiro do time rival.

“Isso é mais do que sobre futebol. Rezando para você ficar bem”, disse o Ajax.

Os clubes que participam do Campeonato Holandês, a Federação Holandesa de Futebol e a Liga Holandesa de Futebol (Eredivisie) também se manifestaram pelas redes sociais desejando a recuperação de Etienne.

Carreira de Etienne Vaessen no RKC

Etienne já sobreviveu a outro episódio perigoso. Em 2014, quando ainda era goleiro amador, ele trabalhava como segurança de uma loja, tentou evitar um assalto e foi esfaqueado.

