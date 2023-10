Fluminense lança camisa comemorativa alusiva ao Outubro Rosa

O Fluminense lançou neste domingo (1) uma camisa comemorativa em alusão ao Outubro Rosa. O lançamento da peça ocorre em meio ao início do mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. A camisa é naturalmente rosa, mas com um alguns detalhes em grená, uma das cores oficiais do Tricolor.





As peças fabricadas pela Umbro, fornecedora de uniformes do Fluminense, já começam a ser vendidas neste mesmo domingo. Assim, as camisas masculinas custam R$ 299,90 e as femininas, R$ 269,90. Uma parcela da arrecadação com as vendas das camisas irá para a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA). Da mesma forma, o clube também apóia ações afirmativas sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero.

Ainda não existe previsão de que o Fluminense utilize esta camisa em jogo. Mas o fato é que o Tricolor se une a outros clubes que também abraçam a iniciativa do Outubro Rosa, como Santos, Grêmio e Athletico-PR. Aliás, este é o terceiro ano consecutivo em que o próprio Fluminense e a Umbro lançam uma camisa com a temática do Outubro Rosa.

