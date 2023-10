Bragantino x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (1/10) o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras, pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo no Nabizão, em Bragança Paulista vale a vice-liderança da competição. O Massa Bruta tem 42 pontos e se vencer assume o segundo lugar, atrás apenas do líder Botafogo (52 pontos). Já o Verdão, com 44 pontos, é o terceiro colocado, mas passará o Grêmio com a vitória ou empate. É superjogo imperdível!

Para você ter todas as informações e acompnahar uma cobertura-raiz, não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte. Está completíssima, com a transmissão começando às 17h com um pré-jogo que te coloca dentro do estádio e, depois do apito final do juiz, o pós-jogo completo. Tudo isso com a qualidade da Voz e a narração de Christian Rafael.