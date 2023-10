Na estreia de Murillo (ex-Corinthians), Nottingham fica no empate

O zagueiro Murillo (ex-Corinthians) estreou neste domingo (1/10) pelo Nottingham Forest. No City Ground, em casa, seu time enfrentou o Brentford. O brasileiro, com erro no nome da camisa no primeiro tempo (Murrillo) foi bem, cortando a maioria das bolas em chuveirinho, se antecipando com eficácia e aparecendo no ataque, dando assistência para um gol que foi anulado. Teve um erro na etapa final, mas salvou um gol nos acréscimos. Agradou. No fim 1 a 1, com Norgaard abrindo o placar para os visitantes e Domínguez empatando quando o time da casa tinha já tinha um a menos em campo (Niakhathe expulso). O Nottingham, com oito pontos, é o 11º. O Brentford, com sete, é o 13º.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Murillo foi contratado em agosto pelo Nottingham ao Corinthians, por R$ 64 milhões, mas com o Timão mantendo 10% de seus direitos. Foi o único brasileiro em campo, já que o volante Danilo segue com uma lesão na coxa direita e não foi relacikonado e Andrey (ex-Vasco) ficou no banco e não entrou. O Brentford não tem brazuca. Como curiosidade: dos 22 titulares em campo, apenas dois eram ingleses: Oddoi (Nottingham) e Lewis Potter (Brentford).

Murillo vai bem, mas Nottingham não marca

O Nottingham foi um pouco melhor. Porém, as equipes foram muito tímidas nos arremates no primeiro tempo: apenas cinco (três no Nottingham) e a única realmente perigosa foi o escanteio pela direita que Murillo cabeceou para a conclusão de Elanga, que mandou para o gol. Mas o VAR anulou, dando impedimento do atacante do Forest. Do lando do Brentford a grande chance foi no último lance, uma confusão na área. A bola rodou a pequena área e ninguém mandou para dentro.

Gols na etapa final

O Brentford voltou muito melhor, quase marcou quando Murillo recuou a bola para o goleiro Turner, que dominou e não viu a chegada de Wissa que tocou de carrinho. Porém, Boly salvou na linha. Mas o Brentford saiu na frente aos 12. Niakhate fez um falta próximo da área. Já tinha amarelo e foi expulso. Na cobrança, Jensen cobrou na cabeça de Norgaard: 1 a 0. Mas o Nottingham, mesmo com dez empatou pouco depois, aos 19, Toffolo cruzou para a páerea e Domínguez, de cabeça, encobriu Flekken. Na reta final o Brentiford ficou em cima. Mas a dupla de zagas Boly e Murillo, e o goleiros Turner foram muito bem. E Murillo, nos acréscimos, tirou uma bola na linha.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (30/9)

Aston Villa 6×1 Brighton

Bournemouth 0x4 Arsenal

Manchester United 0x1 Crystal Palace

Newcastle 2×0 Burnley

Wolverhampton 2×1 Manchester City

West Ham 2×0 Sheffield

Everton 1×2 Luton Town

Tottenham 2×1 Liverpool

Domingo (1/10)

Nottingham Forest 1×1 Brentford

Fulham x Chelsea – 16h

