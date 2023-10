Felipão tem gráfico ascendente e pontuação de campeão nos 10 últimos jogos

Após vencer o Internacional no Beira-Rio, o time de Felipão colocou o Galo em condições reais de brigar pela vaga na Libertadores de 2024. Com 40 pontos, o Alvinegro está a três pontos do G4.

Depois de um início assustador, com um jejum que durava dez partidas sem vencer, o Atlético, principalmente, depois do advento da Arena MRV, renovou o ar de suas pretensões na temporada.

Um time que ainda está longe de ser vistoso ou plástico, evoluiu muito defensivamente. A consistência da “cozinha” é tão grande que o Alvinegro tomou apenas três gols nos últimos dez jogos.

Os homens dos gols do Galo

Mas se os gols também estão escassos – foram 10 nas últimas 10 pelejas – Scolari sabe com quem contar. Afinal, a dupla Hulk (23) e Paulinho (21) soma 44 tentos o que representa cerca de 64% dos gols atleticanos em 2023.

Felipão tem um recorte altamente favorável nos últimos 10 jogos. Até aqui, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas, ótimos 66,67% de aproveitamento, na verdade, pontuação proporcional para disputar o título historicamente.

Poucos gols sofridos, Arena MRV com atmosfera de proteção do Castelo de Grayskull, Paulinho marcando toda hora, Hulk fazendo gol de bicicleta e Coudet derrotado em casa, mesmo sem jogar com os titulares. É, Felipão!

Não está apaixonante, mas evoluiu bem, o time hoje tem rotação de competição, dialoga melhor, triangula e tem resultado, portanto, “acho que hoje dá para tomar a sua cervejinha, um vinho, sei lá, alguma coisa”, com caras, memes e bocas.

Sabemos: foi o time reserva do Inter, mas subiram mais três pontos na tabela. Vai lá, Felipão, “tá liberado”!

Galo, som, sol e sal é fundamental

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.