O técnico da Real Sociedad, Imanol Alguacil, festejou a vitória sobre o Athletic Bilbao rasgando elogios aos jogadores. Afinal, o placar de 3 a 0 na partida válida pelo Campeonato Espanhol, neste sábado (30/9), foi motivo de orgulho.

“Estou feliz pela noite vivida, quero agradecer a todos porque foi especial. Os jogadores sabiam o que era o clássico e vocês viram. Ganhamos bem merecido”, exaltou o treinador. Com o resultado a Real Soiciedad foi aos 15 pontos, em quarto lugar, superando o Bilbao (14). Os ponteiros são Real Madrid (21 pontos), Barcelona(20) e Girona (19).

Alguacil destacou que a equipe não tomou gol, o que, por si só, foi bem positivo. Entretanto, o time ainda teve a participação decisiva de três jogadores, impecáveis na finalização.

Normand enfrentou incômodo com máscara

O primeiro, Robin Le Normand, jogou no sacrifício, com uma máscara que dificultava a respiração, além de causar cansaço e cãibras. O francês de 26 anos, naturalizado espanhol, recorreu a essa proteção, por orientação médica, após a pancada que tomou, uma semana antes, no fim do jogo contra o Getafe. Mesmo assim, abriu o placar aos 30 minutos, para euforia dos torcedores no Estádio de Anoeta, a casa da Real Sociedad, no município basco de San San Sebastián.

Dança da Bundinha divertiu o público

Mas a cereja no bolo foi a comemoração do segundo gol, marcado por Takefusa Kubo. O japonês de 22 anos – que também defende a seleção japonesa – divertiu os colegas e o público. Afinal, após fingir uma lesão, ele celebrou o tento com uma espécie de “dança da bundinha”.

A comemoração foi semelhante à da jogadora Lo’eau LaBonta, do Kansas City Current, que fez a mesma dança do japonês, durante partida do Campeonato Americano de Futebol Feminino em agosto de 2022. Assim, após marcar o gol de empate com o Angel City, a atleta fingiu uma contusão e “rebolou” logo em seguida.

Torcedor solitário em meio aos rivais

O terceiro gol da Real Sociedad saiu aos 21 da etapa final, com assinatura do espanhol Mikel Oyarzabal, de 26 anos, fechando o placar. E para completar as peculiaridades que chamaram atenção no jogo com o Bilbao, a imagem de um torcedor solitário, em meio à multidão de rivais, foi destacada nos noticiários de TV. Enquanto os torcedores da Real Sociedad festejavam a vitória, o fã do Bilbao sorria (amarelo). O que fazer?

Próximos desafios da Real Sociedad

A Real Sociedad agora se prepara para enfrentar o Salzburg, pela Liga dos Campeões, na terça-feira (3/10), na Red Bull Arena de Salzburgo, na Áustria, casa do adversário. Já pelo Campeonato Espanhol, a próxima partida da Real Sociedad será no domingo (8/10), contra o Atlético Madrid, no Estádio Civitas Metropolitano, em Madri.

