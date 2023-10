Torcedores do Boca Juniors atacam prédio do MP em Buenos Aires

Antes mesmo da bola rolar neste domingo (1) para o Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, pela Copa da Liga Profissional, um evento de violência foi registrado na cidade de Buenos Aires. Segundo informações da imprensa argentina, um grupo de torcedores do Boca atacou o prédio do Ministério Público da capital argentina. No local, dentre outras instalações, está situado o escritório de Celsa Ramírez, Fiscal de Eventos Massivos da Cidade Autônoma de Buenos Aires, figura com a qual o clube teve episódios recentes de enfrentamento.

Câmeras de segurança captaram alguns dos vidros do prédio onde fica o escritório sendo quebrados. O período coincide com o momento onde um ônibus com torcedores do Boca Juniors passava, tendo como destino La Bombonera.

No último mês de agosto, Celsa Ramírez conduziu uma investigação sobre distribuição de ingressos falsos e associação ilícita onde um dos investigados seria Cristian Riquelme, irmão de Juan Román Riquelme, atual Vice-presidente Xeneize.

Além disso, chegou a ser considerada a possibilidade de fechamento da Tribuna Sul da Bombonera após vídeos circularem nas redes sociais onde a estrutura desta área do estádio parecia estar cedendo conforme o alento dos fãs ocorria.

Diante das evidências existentes até o momento, o ataque está inicialmente sendo relacionado justamente como uma represália contra as ações da fiscal.

