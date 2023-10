Rossi comemora estreia no Maracanã e cita foco na Libertadores

A estreia positiva no Maracanã, como jogador do Flamengo, alegrou bastante o goleiro Agustín Rossi. O argentino se disse feliz com a oportunidade de atuar pela primeira vez dentro do estádio, com a presença da torcida. Sobretudo pelo triunfo sobre o Bahia, por 1 a 0, mantendo-se assim na briga pela classificação para a Libertadores.

Mas o goleiro não tirou os pés do chão pelo resultado. Ele lembrou que o caminho para a classificação ainda é longo, afinal restam 13 rodadas e o Rubro-Negro precisará manter um determinado nível de atuação para ficar nas primeiras posições. Mas garantiu estar focado para concluir o objetivo, ao lado do restante dos jogadores do elenco.

“Muito feliz pela experiência de jogar no Maracanã pela primeira vez com a Nação, com o nosso público. E por ser jogador do Flamengo, dividir isso com os jogadores. Mas temos que seguir adiante, ainda tem 13 jogos e temos que ganhar tudo. Sabemos que temos de ir jogo a jogo, de três em três pontos para ficar no G4, procurando a classificação à Libertadores. Então, tem que seguir trabalhando, melhorando muito e depende de nós”, disse Rossi, à TV oficial do Flamengo.

Com o goleiro ainda como titular, o Mengão joga no próximo sábado, contra o Corinthians, pela 26ª rodada do Brasileirão.

