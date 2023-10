Goleiros mandam bem; Atalanta e Juventus ficam no zero

Em duelo marcado por muito equilíbrio Atalanta e Juventus ficaram no 0 a 0 neste domingo (1/10) pela sétima rodada do Campeonato Italiano. O jogo foi em Bérgamo, casa da Atalanta, mas a Juve foi ligeiramente melhor, já que alguns de seus ataques resultaram em tiros no alvo que obrigaram o goleiro Muso a fazer defesas difíceis. Porém, foi da Atalanta a grande jogada da partida, com Szczesny fazendo a defesa mais incrível da semana.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

A Juventus, com o empate, vai aos 14 pontos, em quarto lugar. Mas equipe da Atalanta vem logo atrás, em quinto, com 13 pontos.

Juventus e Atalanta: jogo de xadrez

O primeiro tempo foi marcado por muito estudo e equilíbrio, com posse quase igual para os times (Juve 51%) e mesmo número de finalizações para os dois lados (4). Mas enquanto as duas melhores chances do time da casa foram em bolas que foram para fora – a melhor de Zappacosta passou raspando – a Juventus obrigou o goleiro Musso a duas boas defesas em chutes de Fagioli e Moise Kean.

No segundo tempo, a Juve, logo aos seis minutos, obrigou Musso a nova grande defesa em chute da entrada da área de Chiesa. Mas foi da Atalanta a jogada mais sensacional. Aos 28 minutos, o colombiano Luis Muriel, que começou no banco, cobrou falta na entrada Contudo área. A bola foi no ângulo, mas Szczesny voou e tocou na bola, que ainda bateu no travesssão, bateu no goleiro e foi a escanteio. Incrível. Nos minutos final. a Atalanta teve duas chances com De Ketelaere, desperdiçou ambas. Enfim, empate em 0 a 0 num jogo que teve emoções.

Jogos da 7ª rodada do Italiano

Sábado (30/9)

Lecce 0x4 Napoli

Milan 2×0 Lazio

Salernitana 0x4 Inter

Domingo (1/10)

Bologna 3×0 Empoli

Udinese 2×2 Genoa

Atalanta 0x0 Juventus

Roma x Frosinone – 15h45

Segunda-feira (2/10)

Sassuolo x Monza – 13h30

Tornino x Verona – 13h30

Fiorentina x Cagliari – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.