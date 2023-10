Dorival já quer adiantar planejamento do São Paulo para 2024

Depois do título da Copa do Brasil e com a vaga na Libertadores assegurada, o São Paulo já está de olho na temporada de 2024. O técnico Dorival Júnior reconhece que é importante iniciar logo o planejamento visando o ano que vem, embora ainda haja um terço de Brasileirão por jogar. O treinador falou sobre esta questão após a vitória de virada sobre o Corinthians, no clássico deste sábado (30).

Dorival Júnior reconheceu que o São Paulo só não deu início ao planejamento de 2024 por conta da final da Copa do Brasil. Mas garantiu que irá se sentar com a diretoria, especialmente o presidente Júlio Casares. Ele afirmou ainda que será necessário adiantar alguns detalhes para mapear melhor o mercado de jogadores e não correr riscos em relação aos futuros reforços.

“Ainda não começamos o planejamento e nem tinha como, pois jogamos uma decisão agora. Vamos fazer no final da semana que vem ou na outra, mas vai acontecer. Precisamos acelerar esse processo para a diretoria estar atenta ao mercado. Têm que nos abastecer de informações e nós a eles, sobre algumas mudanças que são necessárias no processo”, disse Dorival, afirmando ainda que não irá falar pessoalmente sobre renovação com o lateral Rafinha e o meia Lucas Moura:

“Eu não vou conversar com Rafinha e Lucas pois eles sabem o quanto são importantes para a gente. É uma questão entre a diretoria e seus representantes. São jogadores fundamentais, então não gostaria de perdê-los de forma alguma”.

