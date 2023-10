Mano Menezes terá novo preparador físico à disposição no Timão

Mal chegou ao Corinthians e Mano Menezes já terá um novo profissional à sua disposição na comissão técnica. É o preparador físico Diogo Linhares, de 42 anos, com rodagem por clubes do Brasil e do exterior. O clube anunciou oficialmente a chegada do preparador no fim da manhã deste domingo (1).

Diogo Linhares trabalhará com Mano Menezes pela primeira vez, mas já tem grande experiência em clubes nacionais e internacionais. Ele passou pelo Flamengo duas vezes, mas em nenhuma delas trabalhou com Mano. Em 2015, ele esteve na equipe sub-20, enquanto passou aos profissionais três anos depois. Mas, neste meio tempo, esteve ainda no Sport e no Tianjin Quanjian, da China.

Linhares passou os últimos cinco anos no Kashiwa Reysol, do Japão, mas atuou ainda no Al-Shabab, dos Emirados Árabes Unidos. O preparador já esteve presente no treinamento deste domingo, no CT Joaquim Grava, um dia depois da derrota para o São Paulo. No próximo sábado, o Timão volta a campo, em casa, mas para enfrentar o Flamengo, na 26ª rodada do Brasileirão.

