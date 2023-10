Botafogo x Goiás: arbitragem, escalações e onde assistir

Em busca de retomar o caminho das vitórias, o líder Botafogo recebe o Goiás, nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada. A partida, afinal, pode encerrar a sequência de três derrotas consecutivas do time alvinegro no Brasileirão, que vê o Palmeiras e o Grêmio, em boa fase, se aproximarem perigosamente. Porém, ambos ainda têm sete pontos a menos.

O Esmeraldino, por sua vez, está há cinco jogos sem vencer e permanece na beira da zona de rebaixamento da competição, em 16º. Curiosamente, aliás, coube ao Goiás tirar a invencibilidade do Botafogo no primeiro turno, com o 2 a 1 na Serrinha.

Por sinal, o clube alviverde tem vantagem no confronto geral e vem sendo uma pedra no sapato alvinegro. Afinal, dos 47 encontros na história, o venceu 24, empatou nove e o Botafogo garantiu 14 vitórias. No Rio, o Glorioso tem apenas um triunfo a mais: 10 a 9.

Onde assistir:

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais por assinatura SporTV e Premiere.

Como chega o Botafogo:

Motivado por cerca de sete mil torcedores presentes no treino aberto, no próprio Estádio Nilton Santos, no sábado, a equipe do Botafogo espera que o jogo seja o início da arrancada para o título. Sem Marçal, suspenso, Hugo, portanto, será o lateral-esquerdo. No meio de campo, a dúvida fica por conta da utilização de Gabriel Pires, que treinou entre os titulares. Assim, Tchê Tchê pode mudar de função e ser adiantado.

Como chega o Goiás:

O técnico Armando Evangelista tem dois desfalques certos: Luis Oyama e Palacios. O volante pertence ao clube carioca e não joga por força de contrato. Já o meia, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Flamengo, na última rodada.

BOTAFOGO X GOIÁS

25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 02/10 às 20h

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA); Thiaggo Americano Labes (SC); Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC-FIFA)

BOTAFOGO: Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Luís Henrique (Gabriel Pires e Segovinha), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico Bruno Lage

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Guzzo e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi.

