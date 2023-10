Fulham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (2), Fulham e Chelsea fecham a sétima rodada da Premier League com o clássico do Oeste de Londres. As duas equipes se enfrentam no Estádio de Craven Cottage, mas o confronto é entre equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Fulham é o 12º colocado, com oito pontos, enquanto o Chelsea é o 15º, mas com apenas cinco pontos e só uma vitória na competição.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 16h (de Brasília)

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Como chega o Fulham

O Fulham, dos brasileiros Andreas Pereira e Willian, está em recuperação na tabela. Depois da goleada sofrida para o Manchester City, por 5 a 1, a equipe conquistou duas vitórias e um empate. Os brasileiros, aliás, tiveram contribuição relevante na campanha da equipe, que agora enfrenta um Chelsea em crise. Por outro lado, a equipe comandada pelo português Marco Silva tem seus desfalques e o mais importante é o do centroavante Mitrovic, suspenso. Assim, Carlos Vinícius é quem começa jogando. Já o meia holandês Kebano, machucado, segue fora.

Como chega o Chelsea

Os Blues chegam a este duelo em péssimo momento. A equipe tem diversos desfalques, como Pulisic, Sterling e Aubameyang e, ademais, o técnico Mauricio Pochettino está insatisfeito com a forma recente da equipe. Embora diga que não está preocupado com a situação atual, o argentino teve até que repreender publicamente o atacante Madueke, flagrado nesta semana em uma festa. Ainda assim, nem tudo são más notícias: Azpilicueta e Thiago Silva voltam à defesa, bem como Cucurella na lateral e Zakaria no meio.

Fulham x Chelsea

7ª rodada da Premier League

Data e horário: 02/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Craven Cottage, em Londres (Innglaterra)

FULHAM: Leno; Tete, Ream, Adarabioyo e Robinson; Reed, Palhinha, De Cordova-Reid, Andreas Pereira e Willian; Carlos Vinícius. Técnico: Marco Silva.

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva e Cucurella; Kovacic, Zakaria e Jorginho; Ziyech, Havertz e Mount. Técnico: Graham Potter.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (30/9)

Aston Villa 6×1 Brighton

Bournemouth 0x4 Arsenal

Manchester United 0x1 Crystal Palace

Newcastle 2×0 Burnley

Wolverhampton 2×1 Manchester City

West Ham 2×0 Sheffield

Everton 1×2 Luton Town

Tottenham 2×1 Liverpool

Domingo (1/10)

Nottingham Forest 1×1 Brentford

Segunda-feira (2/10)

Fulham x Chelsea – 16h

