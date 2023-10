Em jogo tenso, Santos esbanja eficiência, goleia o Vasco na Vila e sai do Z4

No caldeirão da Vila Belmiro, o jogo entre Santos e Vasco, afinal, ferveu mesmo dentro de campo e teve uma chuva de gols do Peixe. Eficiente, o time paulista abriu 3 a 1 nos primeiros 45 minutos, com dois gols de Marcos Leonardo, e fechou a goleada na etapa final: 4 a 1. O duelo, aliás, teve confusão e expulsões no início do segundo tempo que determinaram o roteiro dos sonhos para o Alvinegro Praiano.

Com isso, o Santos mostra poder de reação, chega a 27 pontos, assume a 15a posição e sai da zona de rebaixamento após a 25 rodada. O Cruz-Maltino, por sua vez, também segue fora do Z4, mas depende do resultado do Goiás contra o Botafogo, nesta segunda-feira, no Rio. No próximo domingo, a equipe de Ramón Díaz, que estava invicta há seis partidas, tenta a reabilitação contra o São Paulo, em São Januário. Já o Santos mede forças com o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia seguinte.

Chuva de gols no 1º tempo



Apesar da pressão da Vila lotada, o Vasco começou melhor e criou duas chances nos primeiros minutos. Foi o Santos, porém, que abriu o placar, após pênalti cometido por Puma, confirmado pelo VAR e convertido por Marcos Guilherme. A torcida se inflamou de vez, e o Peixe ensaiou um domínio. Mas, aos 30, Vegetti empatou, aproveitando passe de Pec em um contra-ataque.

A partir daí, o gol da virada parecia maduro para os visitantes, que tinham mais posse de bola. Nos acréscimos, no entanto, a defesa cruz-maltina teve um apagão e o Peixe foi eficiente, com dois gols em um intervalo de dois minutos, de Rincón e mais um de Marcos Guilherme.

Mudanças, confusão e pouco futebol

O Vasco veio com duas alterações ousadas, entre elas a entrada do francês Payet. Logo aos nove minutos, porém, o venezuelano Soteldo fez uma firula, levou uma entrada dura de Sebastián Ferreira, o que iniciou uma confusão. Após oito minutos de paralisação e muito empurra-empurra, o árbitro Anderson Daronco expulsou Lucas Lima e Rodrigo Fernández (que estava no banco), do Peixe, e Medel, do Vasco.

A tensão, por sinal, prejudicou ainda mais os cariocas, que já jogavam mal na etapa final. Soteldo, então, marcou o quarto gol e selou a vitória do Peixe. Nos últimos vinte minutos, pouco futebol e muita disputa entre os meios de campo das equipes até o apito final. Festa e esperança no lado santista e frustração e novo sinal de alerta para os vascaínos.

SANTOS 4 X 1 VASCO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/10/2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

GOLS: Marcos Leonardo (2x), Rincón e Soteldo (Santos); Vegetti (Vasco)

Cartões amarelos: Dodô, Rincón, Soteldo e João Paulo (Santos); Sebastián Ferreira (Vasco)

Cartões vermelhos: Lucas Lima e Rodrigo Fernández (Santos); Medel (Vasco)

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô (Messias); Lucas Braga, Tomás Rincón (Camacho), Jean Lucas (Nonato), Lucas Lima e Kevyson; Marcos Leonardo (Júlio Furch) e Soteldo (Dodi). Técnico: Marcelo Fernandes

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez (Maicon), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sebastián Paredes, intervalo), Praxedes (Payet, intervalo), Paulinho; Marlon Gomes (Jair), Pec (Alex Teixeira) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.