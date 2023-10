Expulso contra o Santos, Medel cumpre segunda suspensão em dez jogos

O Vasco já sabe que terá o desfalque de Gary Medel para a partida contra o São Paulo, no próximo domingo, em São Januário. O chileno foi expulso na derrota para o Santos, em meio à confusão criada após a firula de Soteldo e a posterior entrada dura de Sebastián Ferreira. Com isso, cumpre suspensão automática pela segunda vez desde que chegou ao clube.

Em seu lugar, Maicon deve entrar, assim como ocorreu no empate com o Bahia. Medel, aliás, se junta à sua seleção logo depois e só volta a campo pelo Vasco, provavelmente, contra o Fortaleza, no dia 19.