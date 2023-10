Santos efetiva Marcelo Fernandes após goleada sobre o Vasco na Vila

A goleada por 4 a 1 sobre o Vasco na tarde deste sábado (1/10) arrancou o Santos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o prêmio para Marcelo Fernandes foi a efetivação no comando do Peixe até o final desta temporada.

Foi o próprio auxiliar o responsável por confirmar a notícia em entrevista coletiva na Vila Belmiro.

”Internamente o (Alexandre) Gallo já conversou comigo e oficialmente sou treinador do Santos, sim”, revelou.

A aposta da diretoria se deu após duas vitórias em sequência no Brasileirão frente a Bahia e Vasco, respectivamente. Desse modo, a cúpula do Alvinegro Praiano encerra a busca por um novo técnico após a saída de Diego Aguirre.

Marcelo Fernandes retornou ao Santos em agosto na função de auxiliar fixo, após dispensa no ano passado. Sua trajetória de longos anos a serviço do clube é marcada por ser frequentemente utilizado em momentos de transição de treinadores. Em 2015, estava à frente do time que faturou o Campeonato Paulista.

