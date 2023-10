Victor Luis celebra vitória do Coritiba e dedica gol para família

Victor Luis não escondeu a satisfação após a vitória do Coritiba por 2 a 0 sobre o Athletico. O lateral rasgou elogios para a atuação da equipe alviverde no Couto Pereira e ainda fez uma dedicação especial para família.

“Estou muito feliz pela partida que fizemos. A gente vem trabalhando sério faz tempo. Infelizmente, alguns resultados não têm vindo, mas acho que não tem jogo melhor para poder ter um resultado positivo, para poder ter uma vitória. Dedicar esse gol para minhas filhas, que estão em casa, e para toda minha família”, declarou Victor Luis, ao Premiere.

Momento de Victor Luis

Livre no mercado após defender o Palmeiras, o lateral de 29 anos chegou ao Coritiba em janeiro deste ano e tem contrato até dezembro de 2024. O camisa 26 também acumula passagens por Botafogo e Ceará.

Victor Luis teve uma participação especial no clássico deste domingo (1). Afinal, foi o autor do primeiro gol do Coxa em uma linda cobrança de falta no ângulo, sem chances para Bento. Em seguida, Slimani ampliou de cabeça.

Coritiba vai manter reação?

O Coxa, assim, conquistou uma vitória importante diante do rival Athletico-PR. O time, aliás, não vencia no Brasileirão há oito jogos. A última vitória da equipe, inclusive, havia ocorrido em 24 de julho diante do Fluminense, também no Couto Pereira.

Contudo, a situação na tabela não mudou. O time permanece na última posição do Brasileirão, com 13 rodadas pela frente para tentar escapar da zona de rebaixamento.

O Coritiba entra em campo no próximo domingo (8), diante do Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, pelo Brasileirão. O time, portanto, terá mais uma chance para tentar sair da lanterna do campeonato.

