Fernandinho lamenta derrota do Athletico: ‘Um jogo atípico’

Fernandinho tentou dar explicações após a derrota do Athletico para o Coritiba, no Couto Pereira. O volante lamentou os gols sofridos no primeiro tempo e reconheceu que a equipe rubro-negra não apresentou uma boa atuação no clássico.

“Um jogo um pouco atípico. Afinal, tomamos dois gols que não estávamos acostumados. Agora temos que levantar a cabeça, pensar no próximo jogo e tentar tirar uma lição dessa derrota. A gente tratou esse jogo como algo diferente, mas infelizmente as nossas ações não foram como as nossas palavras”, disse Fernandinho, ao Premiere.

Momento de Fernandinho

O volante, que atuou durante nove temporadas no Manchester City e participou de duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, chegou ao clube em junho do ano passado e vem sendo um dos líderes do elenco desde então.

Aos 38 anos, Fernandinho vive os últimos momentos da carreira. Mas, apesar de seu contrato com o Furacão ter validade até dezembro deste ano, ele se sente bem fisicamente. O jogador, assim, planeja renovar por mais uma temporada com o Furacão.

Derrota do Athletico

O Athletico buscava uma vitória diante do Coxa para tentar chegar no G4 do Brasileirão. A equipe rubro-negra, no entanto, se manteve em oitavo lugar e segue na briga por uma vaga na Libertadores.

O Furacão entra em campo no próximo domingo (8), diante do Red Bull Bragantino, às 16h, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook