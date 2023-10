Após goleada, Ramón Díaz admite erros, mas reforça ‘orgulho’ do Vasco

O técnico do Vasco, Ramón Díaz, optou por sair em defesa do elenco do Vasco após sofrer goleada por 4 a 1 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. O argentino até admitu os erros da equipe, mas elogiou o primeiro tempo e ressaltou o orgulho da recuperação até aqui no Campeonato Brasileiro. Afinal, antes desta partida, o Cruz-Maltina vinha de três vitórias consecutivas.

“Creio que disputamos um bom primeiro tempo. Os dois times dividiam o controle, se atacavam e se defendiam, e foi uma situação muito infeliz para nós o pênalti, porque aí se abriu o marcador e tivemos que arriscar muito mais no ataque. Mas me sinto orgulhoso da equipe por tudo que estamos fazendo. Nas últimas quatro partidas, ganhamos três e perdemos uma. Não vamos ganhar todas as partidas que jogarmos. É uma luta até o final. Mas é claro que precisamos corrigir alguns erros que não podemos mais cometer”, declarou Díaz.

Além disso, o treinador vascaíno não quis se estender sobre a arbitragem e a confusão que culminou com a expulsão de Medel. Porém, lamentou a perda do chileno para o próximo jogo, contra o São Paulo. E reforçou:

“Lamento também a expulsão de Medel porque é um jogador muito importante para nós. Infelizmente, em uma ação em que foi defender o grupo. Foi uma ação dos dois times que estão brigando por coisas importantes, e por isso foi a reação por parte de todos. Esperamos que não aconteça mais. Vamos seguir competindo, não estamos derrotados, pelo contrário. Temos muita coragem e gana de seguir. Não há o que desanimar porque uma derrota não pode apagar tudo o que fizemos. Porque chegamos e estávamos em último, quase rebaixado. Agora estamos brigando. Ninguém disse que já estávamos salvos. Estou orgulhoso e seguramente vamos brigar até o final”.

