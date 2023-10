Bragantino, Caixinha de surpresas, bate Palmeiras-B e é vice-líder

Bragantino e Palmeiras fizeram jogo animado na noite deste domingo (1/10), no Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira veio com proposta ousada. Afinal colocou reservas contra um dos melhores times da Série A e que roubaria o segundo lugar do Palmeiras em caso de triunfo. Após sofrer nos primeiros minutos, o Verdão fez um golaço com Endrick e deu baile no primeiro tempo. Poderia até golear. Mas não ampliou. Na etapa final, ajustado, o Braga se impôs e empatoucom Sasha, de pênalti e virou para 2 a 1 aos 45 com Eric Ramírez.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O resultado faz o Bragantino, muito bem treinado por Pedro Caixinha, assumir o segundo lugar do Brasileirão, com 45 pontos. A liderança é do Botafogo, que tem 51 pontos e ainda joga na rodada, contra o Goiás. O Palmeiras, que entrou na rodada na vice-liderança, caiu para quarto, já que manteve os 44 pontos (atrás do Grêmio, com a mesma pontuação).

Primeiro tempo do Palmeiras

Abel apostou nos reservas e deixou os titulares descansando para a Libertadores, contra o Boca Juniors. Nos primeiros dez minutos, parecia não ser uma boa ideia. Só deu Bragantino, sempre próximo da área e com três chances claras: uma foi bola de Sasha na trave. Nas outras Lomba salvou em chutes de Capixaba e de Lucas Evangelista, na sobra.

Mas, aos 13, Jhon Jhon deu lançmento brilhante para Endrick que também foi excepcional, tirando Cleiton e fazendo 1 a 0 para o Palmeiras. O gol tirou o Braga do prumo. E o Palmeiras deu show durante 20 minutos. Luis Guilherme chutou uma para grande defesa de Cleiton e outra na trave. Breno Lopes concluiu na trave após jogada genial de de Vanderlan. Richardo Rios mandou de fora da área e Cleiton salvou. Não seria injustiça dizer que o Verdão merecia fazer pelo menos mais dois gols. Contudo, na reta final, o Braga se recompôs e voltou a criar oportunidades. Vitinho teve a chance do empate.

Segundo tempo do Bragantino

O Palmeiras deitou e rolou no primeiro tempo, depois dos dez minutos. Mas a etapa final foi do Bragantino. O treinador Pedro Caixinha ajustou o time com a entrada de Ramírez. Recuado, o Palmeiras passou a dar espaços e o empate veio aos 14 minutos. Capixaba foi ao fundo e cruzou. Inexplicavelmente, Richard Rios apareceu para cortar com o braço aberto. Pênalti que Sasha não desperdiçou. Aí foi a vez do Verdão se descontrolar. A marcação pasou a falhar e o Braga mandava no jogo atuando pelos flancos. Abel colocou reservas dos reservas e o time passou a não encaixar nada efetivo. E levou a virada aos 45 minutos. Capixaba levantou, Lucas Evangelista cabeceou sem jeito na segunda trave e Ramírez apareceu para concluir. Enfim, Bragantino vice-líder do Brasileirão

RED BULL BRAGANTINO 2X1 PALMEIRAS

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 1/10/2023

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Leo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Borbas, 17’/2ºT), Jadsom (Ramírez, Intervalo) e Lucas Evangelista; Vitinho (Bruninho, 36’/2ºT), Helinho (Matheus Gonçalves, 17’/2ºT) e Eduardo Sasha (Gustavinho, 36’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Gustavo Garcia, Luan, Naves e Vanderlan (Ian, 28’/2ºT); Fabinho (Flaco Lopes, 28’/2ºT) , Richard Rios, Luis Guilherme (Kevin, 17’/2ºT); Jhon Jhon, Breno Lopes (Kauan, 43’/2ºT) e Endrick (Jailson, 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Endrick, 14’/1ºT (0-1). Sasham de pênalti, 15’/2ºT (1-1); Ramírez, 45’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Cleiton, Aderlan, Lucas Evangelista, Borbas (BRA); Vanderlan, Luan (PAL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook