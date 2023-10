Atlético-GO bate Ceará fora de casa e encosta no G4 da Série B

Ceará e Atlético-GO mediram forças neste domingo (1/10) pela 30ª rodada do Série B do Brasileiro. Melhor para os visitantes, que venceram por 1 a 0. Luiz Fernando anotou no segundo tempo o gol solitário da partida disputada na Arena Castelão.

Com o resultado, o Dragão pula para a sexta posição, agora com 50 pontos, a três do G4. Por outro lado, o Vozão aparece na 11ª colocação e permanece com 42 somados, praticamente dando adeus ao sonho do acesso.

O Atlético-GO volta a campo na sexta-feira (6), quando recebe, às 21h30, o Ituano no Estádio Antônio Accioly. No mesmo dia e horário, o Ceará visita o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

O jogo

Cearenses e goianos tiveram chances na primeira etapa, mas faltou capricho nas finalizações. O Dragão reclamou de um pênalti ignorado pela arbitragem aos 25 minutos. O panorama não mudou na volta do intervalo, com intensidade de sobra no Castelão. Ambos os times seguiram desperdiçando oportunidades até que o gol saiu aos 22 minutos, quando Matheus Peixoto ajeitou de cabeça para Luiz Fernando finalizar de chapa, encobrindo André Luiz. O gol esfriou o Ceará, que viu seu goleiro evitar um resultado mais elástico.

