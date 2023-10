Cruzeiro bate Fluminense na semi da Copa do Brasil Sub-20; Grêmio também vence

O Cruzeiro largou na frente do Fluminense por uma das vagas na decisão da Copa do Brasil Sub-20. Com uma virada na etapa final, o time mineiro venceu por 3 a 2 na noite deste domingo (1/10), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Freitas abriu o placar para os cariocas logo no minuto inicial, mas Henrique Rodrigues deixou tudo igual. O Tricolor retomou a vantagem ainda na primeira etapa com João Neto. No retorno do intervalo, porém, a Raposa assegurou o triunfo com gols de Ítalo Isaac e Robert.

O duelo da volta ocorrerá na próxima segunda-feira (9), na Arena do Jacaré. O Cruzeiro joga por um empate, enquanto o Fluminense precisa triunfar por dois gols de diferença para avançar à final. Vitória por um gol leva a disputa para os pênaltis.

Grêmio 3×2 Bahia

Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor do duelo entre Grêmio e Bahia. No primeiro embate, também neste domingo, os gaúchos levaram a melhor por 3 a 2 em Porto Alegre. A final será em jogo único, no dia 15.

