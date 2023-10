Abel Ferreira mira na Libertadores e volta a ‘cravar’ campeão brasileiro

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a cravar o Botafogo campeão brasileiro. Isso ocorreu após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (1/10), pela 25ª rodada do Brasileirão.

Durante a entrevista coletiva, aliás, o português não escondeu a irritação ao ser perguntado sobre a luta pelo título.

”Já falei sobre isso, o que falei sobre isso várias vezes? Desde que o Luís Castro ganhou em nossa casa fui muito claro para a imprensa. E vou repetir: dificilmente o Botafogo perde esse campeonato”, afirmou.

Endrick abriu o placar para os visitantes, mas Eduardo Sasha e Eric Ramires asseguraram o triunfo que colocou o Massa Bruta na vice-liderança do Brasileirão, posto então ocupado pelo time alviverde.

Com a derrota, o Palmeiras caiu para o quarto lugar na classificação e pode ver o Botafogo voltar a disparar na ponta. em caso de triunfo diante do Goiás nesta segunda, o Glorioso abre dez pontos de vantagem sobre o time alviverde.

Abel já projeta decisão: ‘É um jogo diferente’

Sem perder tempo, Abel tratou de virar a chave para o próximo compromisso do Palmeiras. Depois do empate sem gols na Argentina, o Verdão joga por uma vitória simples contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para alcançar mais uma decisão de Libertadores.

”Quinta temos um jogo importante. Não é tão fácil chegar nas semis, pelo visto só o Santos de Pelé conseguiu pelo o que eu sei. Qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças, porque não são maiores de idade, vou ser acusado de colocar moleques para trabalhar”, disse.

”Se a minha bota tivesse rodas, seria um caminhão. Eu não vivo com o ‘se’, nem tampouco serei o melhor treinador da América do Sul. É um jogo decisivo, em nossa casa, só vamos saber da historia no fim, não vivemos com o ‘se’, vivemos com a realidade. Perdemos hoje, mas aprendemos muito. Quinta é um jogo diferente, fazer tudo para voltarmos à final novamente”, acrescentou.

