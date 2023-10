Brasileirão: Veja as chances, atualizadas, de título, Libertadores e risco de Z4

Após os jogos deste domingo (1/10) ainda resta um jogo para encerrar a 25ª rodada do Brasileirão. Mas o Jogada10 mostra nesta galeria as possibilidades de título e Libertadores e risco de rebaixamento. As contas são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, referência em probabilidades do futebol e que já atualizou seus números após os jogos deste domingo .

Chances de título

1º Botafogo – 51 pontos – 76,7% de chance de título, 99,6% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

2º Bragantino – 45 pontos – 7% de chance de título, 86,7% chance de Libertadores Zero risco de rebaixamento

3º Grêmio – 44 pontos – 6,2% de chance de título, 83,6% chance de Libertadores Zero risco de rebaixamento

4º Palmeiras – 44 pontos – 4,7% de chance de título, 79,5% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

5º Flamengo – 43 pontos – 1,9% de chance de título, 65,4% chance de Libertadores Zero risco de rebaixamento

6º Fluminense – 41 pontos – 1,6% de chance de título, 55,5% chance de Libertadores 0,004% risco de rebaixamento

7º Atlético-MG – 40 pontos – 0,87% de chance de título, 50,3% chance de Libertadores, 0,006 % risco de rebaixamento

8º Athletico – 40 pontos – 0,57% de chance de título, 37,9% chance de Libertadores 0,01% risco de rebaixamento

9º Fortaleza – 39 pontos – 0,49% de chance de título, 35,5% chance de Libertadores 0,04% risco de rebaixamento

10º São Paulo – 34 pontos – 0,007% de chance de título, Já classificado para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil, 2,5% risco de rebaixamento

11º Cuiabá – 32 pontos – 0,006% de chance de título, 3,5% chance de Libertadores 5,4% risco de rebaixamento

Com risco de rebaixamento

12º Cruzeiro – 30 pontos – Zero chance de título, 0,66% chance de Libertadores 13% risco de rebaixamento

13º Corinthians – 30 pontos – Zero chance de título, 0,71% chance de Libertadores 13,9% risco de rebaixamento

14º Internacional – 29 pontos – Zero chance de título, 0,36% chance de Libertadores 20,7% risco de rebaixamento

15º Santos – 27 pontos – zero chance de título, 0,2% chance de Libertadores 34,6% risco de rebaixamento

16º Vasco – 26 pontos – zero chance de título, 0,19% chance de Libertadores 34,1% risco de rebaixamento

17º Goiás – 26 pontos – zero chance de título, 0,27% chance de Libertadores 31,1% risco de rebaixamento

18º Bahia – 25 pontos – zero chance de título, 0,03% chance de Libertadores, 54,4% risco de rebaixamento

19º América- 18 pontos – zero chance de título, Zero chance de Libertadores 95,1% risco de rebaixamento

20º Coritiba – 17 pontos – zero chance de título, Zero chance de Libertadores 94,4% risco de rebaixamento

