Caixinha comemora atuação do Bragantino, mas não potencializa vice-liderança

O técnico do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, celebrou o triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Brasileirão. O comandante português rasgou elogios à performance do Massa Bruta na noite deste domingo (1/10), mas surpreendeu ao não dar tanta ênfase à vice-liderança alcançada pelo time.

“Sabíamos que olhando para tabela que, ganhássemos ficaríamos na segunda posição, mas isso para nós não é o mais importante. Ganhamos por colocarmos em prática nossos comportamentos, querendo jogar o nosso futebol. A tabela não nos diz nada, não somos candidatos a nada certamente”, iniciou.

Caixinha aproveitou a entrevista coletiva para pedir serenidade ao elenco e descartou a condição de postulante ao título do Brasileirão.

“Não somos candidatos a nada. Se não a fazer tudo e trabalhar como estamos trabalhando. Com essa humildade, com respeito por todos, por esse grande projeto, que quer vencer no futebol brasileiro, mas ainda falta muito. Falta criar muito as bases, falta também que nos respeitem mais, como equipe, como instituição”, destacou.

Sem papo de título. Candidatos a ganhar de novo!

“Uma coisa podem crer em nós: vamos trabalhar sempre. Vamos ser candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Foi assim que começamos e assim vamos acabar. No final fazemos as contas”, concluiu Pedro Caixinha.

Com o resultado diante dos seus torcedores, a equipe de Bragança Paulista chega a 45 pontos e assume o segundo lugar na tabela. São seis pontos de distância para o líder Botafogo, que tem um jogo a menos e entra em campo nesta segunda, contra o Goiás.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Athletico-PR, no próximo domingo, às 18h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

