Zé Ricardo analisa desempenho do ataque no clássico: ‘Precisa produzir mais’

O Cruzeiro não teve bom desempenho ofensivo no empate em 1 a 1 com o América-MG neste domingo (1/10), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O setor pouco incomodou o adversário em mais uma atuação apagada de Arthur Gomes e Mateus Vital.

O técnico Zé Ricardo chegou a utilizar cinco jogadores da posição no decorrer do confronto. Mas foi um zagueiro o responsável pelo gol celeste. O time abriu o placar aos 20 minutos da primeira etapa, com Luciano Castán.

Após o clássico, o técnico Zé Ricardo analisou o desempenho do ataque celeste. Para ele, o time precisa aumentar a capacidade de construção de jogadas. Confira o vídeo!

O Cruzeiro tem 13 dias até o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. A equipe volta a jogar em 14 de outubro, às 21h (de Brasília), diante do Cuiabá, na Arena Pantanal.

