Barcelona volta a sondar Moscardo, do Corinthians

O volante Gabriel Moscardo voltou a chamar interesse do futebol europeu e já tem um grande entusiasta em seu futebol. Após receber proposta do Chelsea, o volante Gabriel Moscardo volta à mira do Barcelona, que já tinha tentado contratá-lo no primeiro semestre. O clube espanhol procurou o Corinthians para fazer uma sondagem e descobrir os valores do atleta.

Atual diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco vem sendo o grande observador do futebol do volante. Aliás, o dirigente vem monitorando Moscardo antes de o jogador estrear nos profissionais do Corinthians. O luso-brasileiro tentou levar o atleta para a Catalunha em 2024, mas a ascensão da promessa corintiana freou as pretensões do clube espanhol.

O clube catalão tem um projeto pronto para o amadurecimento de Moscardo no clube e mantém conversas com os empresários dele há meses. O desempenho nas últimas semanas reforçou a boa impressão, incluindo a sequência no time principal e a convocação recente para a seleção brasileira sub-23.

A intenção do Barcelona era levar Moscardo para dar seus primeiros passos no profissional na Espanha. Contudo, como seu passe acabou sendo valorizado, muito mais pela convocação para a Seleção Olímpica, o clube espanhol ficou de mãos atadas. Como convive com um problema de fair play financeiro, o Barça não pode gastar altas cifras no mercado.

O garoto já teve o nome levado por agentes para a Inglaterra. Nos últimos dias, autorizados pelos representantes do jogador, os empresários Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian tiveram conversas com clubes da Premier League. O Chelsea chegou a enviar uma oferta, mas recusada pelo Corinthians.

