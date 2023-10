São Paulo prepara redução do elenco para 2024 e projeta saídas

Após conseguir o tão sonhado título da Copa do Brasil, o São Paulo agora entra na fase de planejamento para a próxima temporada. Contudo, um dos objetivos do Tricolor é reduzir o elenco. Atualmente, o plantel do Soberano conta com 41 jogadores, algo que não agrada o técnico Dorival Júnior.

Com a temporada chegando ao fim e com a vaga para a Libertadores garantida, Dorival e a diretoria devem intensificar as conversas para definir quem pode ou não sair na próxima temporada. Contudo, alguns jogadores já sabem que não vão ficar no Morumbi em 2024.

Casos do goleiro Felipe Alves, o zagueiro Walce e o lateral-direito Raí Ramos, que pouco atuaram na atual temporada e devem deixar o clube. Além disso, outros jogadores ainda têm situações a serem definidas no Tricolor.

Um deles é o atacante Alexandre Pato. Contratado com grande expectativa, ele ainda não conseguiu atingir um bom nível técnico e se tornou uma das últimas opções de Dorival. Nos últimos cinco jogos do São Paulo, não foi relacionado em quatro. Com contrato até o final deste ano, dificilmente o Tricolor fará esforços para a permanência do jogador.

Além disso, Erison e David têm situações parecidas. Os dois estão emprestados ao São Paulo, por Botafogo e Internacional, respectivamente, mas com futuro indefinido. Afinal, o primeiro jogou pouco neste ano por conta de lesões. Já o segundo até agradou a comissão técnica, mas, para permanecer no Morumbi, o Tricolor terá que desembolsar R$ 21 milhões, valor considerado alto pela diretoria.

Lista do São Paulo ainda conta com crias de cotia e jogador de Copa do Mundo

Outros que podem entrar na lista de dispensa são jogadores formados em cotia. O lateral-direito Nathan chamou a atenção de alguns clubes do exterior na última janela e, caso receba novas propostas no final do ano, o São Paulo, não deve se opor a uma venda. Além disso, o meia Vilhena pode acabar emprestado para ganhar mais minutos.

Por fim, o equatoriano Mendéz também pode estar de saída. Afinal, após chegar com grande expectativa, ele agradou Rogério Ceni, mas perdeu espaço com o decorrer da temporada. Hoje é a última opção para o setor, atrás de Maia, Neves, Alisson e Luan.

