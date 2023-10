Racing anuncia a saída do técnico Fernando Gago

A passagem do técnico Fernando Gago no comando do Racing chegou ao fim. Através de seus canais oficiais, o clube de Avellaneda anunciou a saída do treinador que estava há pouco menos de dois anos na direção da Academia.

“O Racing Club agradece Fernando Gago por seu tempo como treinador da equipe profissional, sua dedicação, compromisso, capacidade de trabalho durante os dois anos de sua gestão com conquistas esportivas e a consolidação de um projeto integral com a promoção de jogadores jovens. Ao mesmo tempo, deseja a ele todo o sucesso na sequência da carreira”, publicou o Racing em suas redes sociais.

Segundo informações que circulam na imprensa da Argentina, o pedido de saída partiu do próprio profissional de 37 anos de idade após a derrota no clássico do último sábado (30), frente ao Independiente, pela Copa da Liga Profissional.

Ao todo, Gago esteve na direção da equipe em 108 oportunidades com o retrospecto de 52 triunfos, 30 resultados de igualdade e 26 derrotas. Além disso, ele levantou a taça do Trofeo de Campeones, no ano passado. Apesar da conquista em 2022, os resultados em partidas decisivas neste ano (Libertadores e Copa Argentina, por exemplo) bem como a queda de volume de jogo acabaram pesando para a decisão do treinador.

